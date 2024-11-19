ليلة "تفجع" 4 عوائل في بغداد وديالى

2024-11-19 23:35:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الثلاثاء، بمقتل شاب جراء مشاجرة معشاب آخر، فيما تسبب مطب بأحد الشوارع بمصرع شخص آخر بحادث عرضي، في حين لقي شابمصرع في حادث سير بديالى، كما أنهت صعقة كهربائية حياة طفل في المحافظة.

وقالالمصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مشاجرة حصلت في منطقة الزعفرانية جنوب شرقيبغداد، بين شبابين اثنين من تولد 2005 و2006 ولم تُعرف أسبابها وتطورت إلى تجاوز لفظيوتدافع ما أسفر عن مقتل أحدهما نتيجة تعرضه لدفعة قوية أدت إلى سقوطه على رأسه وفارقالحياة".

وأضافأن "قوة أمنية توجهت إلى مكان الحادث وقامت بنقل الجثة إلى دائرة الطب العدليوفتحت تحقيقاً بالحادث لمعرفة ملابساته والتوصل إلى الجاني".

وفيحادث عرضي آخر، أشار المصدر إلى "مقتل شخص كان يقود دراجته النارية في منطقةشاطئ التاجي غربي بغداد، وكان يحمل بندقية صيد وأثناء مروره بأحد الشوارع صادفمطباً فيه".

وتابع"عند مروره بالمطب انطلقت بطريقة الخطأ رصاصة من بندقيته وأدت إلى مصرعه،بحسب ادعاء ذويه"، مبيناً أنه تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي وفتح تحقيقبالحادث لمعرفة ملابساته.

وفيديالى، أبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "شاباً يبلغ من العمر 20 عاماً لقيمصرعه فيما أصيب شاب آخر كان يستقل الدراجة معه بسبب اصطدام الدراجة بعجلة حمل"،مشيراً إلى أن "سائق عجلة الحمل لاذ بالفرار على طريق رئيسي بين ناحية كنعانوقضاء بلدروز شرقي ديالى".

وأردفالمصدر بأن "طفلاً يبلغ من العمر سبع سنوات فارق الحياة بسبب صعقة كهربائية عندإمساكه بعمود للكهرباء أمام منزله في منطقة الغربية بقضاء الخالص شمالي ديالى".