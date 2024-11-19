2024-11-19 23:35:34 - المصدر: الاقتصاد نيوز

وقعت شركة أسمنت الجوف السعودية، الثلاثاء، اتفاقية لبناء محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية وتشغيلها لمدة 25 سنة مع شركة انجي الفرنسية في موقعها بمدينة طريف بطاقة توليد 22 ميغاواط. وقالت أسمنت الجوف في بيان إلى السوق السعودي إنها لن تتكبد أي تمويل لتنفيذ المشروع ولن تتحمل أي نفقات رأسمالية أو تشغيلية. وأضافت أنها ستشتري الكهرباء المنتجة من المحطة لمدة 25 عاما بكلفة أقل من كلفة إنتاج الشركة الحالية من محطتها التي تعمل بالوقود الثقيل وأقل من كلفة الكهرباء للقطاع الصناعي في حال الربط بشركة الكهرباء. وتوقع البيان أن تسهم هذه المحطة بعد اكتمالها بنحو 25 بالمئة من احتياجات الشركة من الكهرباء.