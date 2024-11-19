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اول تعليق من كاساس بعد انجاز مهمة عمان بنجاح

اول تعليق من كاساس بعد انجاز مهمة عمان بنجاح
اول تعليق من كاساس بعد انجاز مهمة عمان بنجاح
2024-11-19 23:36:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

اكد مدربِ المنتخب الوطنيّ خيسوس كاساس، أن المنتخب حقق انتصاراً مهماً في مباراة صعبة. وقال كاساس في المؤتمرِ الصحفيّ بعد نهايةِ مواجهة منتخبنا الوطنيّ و عمان اليوم الثلاثاء والتي انتهت بفوز منتخبنا بهدفٍ مقابل لا شيء ضمن جولةِ التصفياتِ السادسة والمؤهلة لمونديال 2026،، “انتصارٌ مهمٌ ومباراةٌ صعبةٌ كما توقعنا، وسعداء كون الأداء كان أفضلَ من …

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اول تعليق من كاساس بعد انجاز مهمة عمان بنجاح

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