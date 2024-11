اول تعليق من كاساس بعد انجاز مهمة عمان بنجاح

2024-11-19 23:36:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

اكد مدربِ المنتخب الوطنيّ خيسوس كاساس، أن المنتخب حقق انتصاراً مهماً في مباراة صعبة. وقال كاساس في المؤتمرِ الصحفيّ بعد نهايةِ مواجهة منتخبنا الوطنيّ و عمان اليوم الثلاثاء والتي انتهت بفوز منتخبنا بهدفٍ مقابل لا شيء ضمن جولةِ التصفياتِ السادسة والمؤهلة لمونديال 2026،، “انتصارٌ مهمٌ ومباراةٌ صعبةٌ كما توقعنا، وسعداء كون الأداء كان أفضلَ من …

