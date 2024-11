2024-11-19 23:36:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ، أهمية ما يمثله قطاع الجباية ضمن منظومة تقديم خدمة الطاقة الكهربائية. وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السواني، استقبل اليوم الثلاثاء، مجموعة من ممثلي شريحة قرّاء المقاييس العاملين في قطاع جباية أجور الطاقة الكهربائية بصفة عقود، …

