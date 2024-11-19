2024-11-19 23:36:05 - المصدر: ايشان

في اجتماع جديد للمجلس الوزاري للأمن الوطني، ترأسه رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، جرى التأكيد على التهيئ لأي اعتداء قد يشنّه الكيان في الأيام المقبلة. البيان الذي ورد لـ “إيشان”، جاء فيه، أن “المجلس الوزاري للأمن الوطني، شدد خلال الاجتماع، على رفض العراق بشكل قاطع للشكوى الصادرة عن سلطات […]

ظهرت المقالة السوداني باجتماع أمني: لاحقوا الخارجين عن القانون وتصدوا لأي نشاط معادٍ في السماء أولاً على ايشان.



