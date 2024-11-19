2024-11-19 23:36:05 - المصدر: ايشان

عقد المؤتمرُ الصحفيّ الخاصّ بمدربِ المنتخب الوطنيّ “خيسوس كاساس” بعد نهايةِ مواجهة منتخبنا الوطنيّ و عمان اليوم الثلاثاء والتي انتهت بفوز منتخبنا بهدفٍ مقابل لا شيء ضمن جولةِ التصفياتِ السادسة والمؤهلة لمونديال 2026. وقال كاساس في المؤتمرِ الصحفيّ : “انتصارٌ مهمٌ ومباراةٌ صعبةٌ كما توقعنا، وسعداء كون الأداء كان أفضلَ من المباراةِ السابقة، وامتلكنا […]

ظهرت المقالة كاساس فَرِحاً بالفوز: لو لم ننتصر لتعرضنا إلى هجوم بسبب التشكيلة أولاً على ايشان.



