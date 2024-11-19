2024-11-19 23:36:05 - المصدر: ايشان

لقطتان تختصران ما يجري في الميدان، بين لبنان الصامد، من جهة وقوى الشر المطلق من جهة أخرى، فبينما يظهر هوكشتاين مترجياً بري للتهدئة والهدنة، يربط رئيس البرلمان اللبناني يده بعلي لاريجاني كبير مستشاري الولي الفقيه، ليتصدر المشهد الإعلامي عنوان واحد، يتحدث عن “الفرق بين الخانع وبين المنتصر”. بملامح بدت أنها “تُبشّر” بإجبار الكيان على وقف […]

ظهرت المقالة “ملامح بري عنوان النصر القريب” لقطتان تختصران ميدان الحرب والمفاوضات أولاً على ايشان.



