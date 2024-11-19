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العراق يعود بثلاث نقاط مهمة من عُمان ويقفز للمركز الثاني

العراق يعود بثلاث نقاط مهمة من عُمان ويقفز للمركز الثاني
العراق يعود بثلاث نقاط مهمة من عُمان ويقفز للمركز الثاني
2024-11-19 23:55:07 - المصدر: جريدة المدى

رياضة/ المدى حقق المنتخب العراقي فوزا مهماً على نظيره العُماني بهدف دون مقابل، ضمن الجولة السادسة من تصفياتِ المجموعة الثانية للقارة الآسيويّة المؤهلة لكأس العالم 2026 . جرت المباراة على ملعب السلطان قابوس الدولي في بوشر بالعاصمة العمانية مسقط، عند الساعة السابعة مساءً. انتهى الشوط الاول بتقدم المنتخب العراقي بهدف دون مقابل للمنتخب العماني جاء […]

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