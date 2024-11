2024-11-19 23:55:07 - المصدر: جريدة المدى

رياضة/ المدى حقق المنتخب العراقي فوزا مهماً على نظيره العُماني بهدف دون مقابل، ضمن الجولة السادسة من تصفياتِ المجموعة الثانية للقارة الآسيويّة المؤهلة لكأس العالم 2026 . جرت المباراة على ملعب السلطان قابوس الدولي في بوشر بالعاصمة العمانية مسقط، عند الساعة السابعة مساءً. انتهى الشوط الاول بتقدم المنتخب العراقي بهدف دون مقابل للمنتخب العماني جاء […]

The post العراق يعود بثلاث نقاط مهمة من عُمان ويقفز للمركز الثاني appeared first on جريدة المدى.