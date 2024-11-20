تماس كهربائي ينهي حياة امرأة وابنتها جنوب غربي بغداد

2024-11-20 00:35:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الثلاثاء، بمصرع امرأة وابنتها جراءحريق اندلع منزل شقيقتها أثناء تواجدهم فيه جنوب غربي العاصمة.

وقالالمصدر لوكالة شفق نيوز، إن "فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد حريق اندلعداخل منزل يعود لموظفة في وزارة الشباب والرياضة ضمن منطقة البياع، ما أسفر عنمصرع شقيقتها تولد 1982 وهي موظفة في هيئة الضريبة، وابنتها تولد 2013".

وأضاف"تم انتشال الجثتين ونقلهما إلى دائرة الطب العدلي"، مشيراً إلى أن"المعلومات تشير إلى أن الحادث نتيجة تماس كهربائي وأن ذوي الضحيتين لميطلبوا الشكوى ضد أحد".