دخول حظر التجوال في جميع أنحاء العراق حيز التنفيذ

2024-11-20 01:00:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر بدأ في بغداد والمحافظات، قبل قليل، حظر التجوال الشامل الخاص بالتعداد العام للسكان في عموم العراق. ويشهد العراق يومي 20 و21 تشرين الثاني الحالي إقامة التعداد السكاني الشامل الأول منذ عام 1987 وبعد تعداد 1997 الذي لم يشمل محافظات إقليم كردستان العراق. وكانت وزارة الداخلية أعلنت، قبل أيام، أن التعداد سيكون …

