2024-11-20 01:00:05 - المصدر: كونا

الكويت - 19 - 11 (كونا) -- تعادل منتخب الكويت لكرة القدم اليوم الثلاثاء مع نظيره الأردني بنتيجة (1 - 1) في إطار التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.وسجل منتخب الأردن أولا عن طريق اللاعب يزن النعيمات في الدقيقة الـ21 عبر تسديدة من خارج منطقة الجزاء فيما تعادل للكويت اللاعب محمد دحام في الدقيقة الـ68 بتسديدة صاروخية مماثلة من مسافة بعيدة.وحاول منتخب الكويت التقدم عبر محاولات عديدة على المرمى الأردني ولم يوفق.وجاء ترتيب المجموعة الثانية بعد مواجهات الجولة السادسة بمواصلة كوريا الجنوبية الصدارة بـ14 نقطة تلاها العراق ثانيا بـ11 نقطة ثم الأردن ثالثا بـ9 نقاط وجاءت عمان في المركز الرابع بست نقاط والكويت في المركز الخامس برصيد 4 نقاط فيما تحتل فلسطين المركز الأخير بـ3 نقاط.ويواجه منتخب الكويت في الجولتين (السابعة والثامنة) المقرر لهما شهر مارس المقبل مضيفه منتخب العراق ثم ضيفه منتخب عمان. (النهاية) س ع د