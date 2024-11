الكويت تقدم هدية للعراق بتعادل مثير مع الاردن

2024-11-20 01:18:07 - المصدر: عراق اوبزيرفر

عواصم / متابعة عراق اوبزيرفر انتهت مباراة الكويت ضد الأردن بتعادل الفريقين 1-1 في المباراة التى أقيمت بينهما على استاد جابر الأحمد الدولي في الكويت، ضمن الجولة السادسة من منافسات المجموعة الثانية في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026. تقدم منتخب الأردن عن طريق يزن النعيمات في الدقيقة 21، وتعادل منتخب …

