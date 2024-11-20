مصرع وإصابة أربعة أشخاص بحادث "مأساوي" شمال الموصل

2024-11-20 01:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، فجر الأربعاء، بمصرع شخصين بحادث سير وصفها بالمأساوي في منطقة بين محافظة دهوك ونينوى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن الحادث وقع على الطريق بين مجمع بوزا وناحية القوش شمال الموصل عندما اصطدمت عجلة نوع "بيك اب" و"كورولا"، ما أسفر عن وفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين تم نقلهم الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

واضاف المصدر ان الضحيتين هما هفال نادر البالغ من العمر 30 عاماً، من اهالي مجمع شاريا وعلي رشو، البالغ من العمر 31 عاما من سكان منطقة سنجار.