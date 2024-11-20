الرئيسية
سياسة
أمن
اقتصاد
رياضة
مقالات
منوعات
🔍
عربي
كردي
إنكليزي
اخبار العراق الان
بغداد
نينوى
البصرة
اربيل
الأنبار
كربلاء
صلاح الدين
كركوك
ديالى
ميسان
واسط
الديوانية
السليمانية
دهوك
ذي قار
النجف
المثنى
بابل
حلبجة
الرئيسية
›
جريدة الزمان
›
اخبار العراق السياسية
› العدد 8043 20241120
العدد 8043 20241120
العدد 8043 20241120
نسخ الرابط
2024-11-20 01:50:07 - المصدر: جريدة الزمان
واصل المتابعة على جريدة الزمان
موضوعات ذات صلة
العراق يستعيد وصافة مجموعته المؤهلة للمونديال بتخطي عمان.. والجماهير تملأ الشوارع
تأجيل موعد تطبيق حظر التجوال في العراق
العراق يُسقط الجراحات في مسقط.. خطوة تاريخية نحو كأس العالم
التعداد العام ينطلق رسمياً والفرق تباشر عمليات الحصر والترقيم
تعديل وزاري مرتقب وأمين بغداد على رأس التغييرات الحكومية
دخول حظر التجوال في جميع أنحاء العراق حيز التنفيذ
رسائل التهديدات الإسرائيلية وصلت العراق عبر دولة إقليمية.. وفصائل مستمرة بتطوير مسيّراتها
رئيس الوزراء يوجه بتكريم المنتخب الوطني