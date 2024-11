2024-11-20 02:36:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر بهدف نظيف سجله الموهوب يوسف الأمين، انتزع منتخبنا العراقي فوزًا غاليًا على نظيره العُماني في عقر داره، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026. المباراة، التي احتضنتها أجواء حماسية في مدينة السلطان قابوس الرياضية بالعاصمة مسقط، لم تكن مجرد مواجهة رياضية، بل محطة أثبت فيها “أسود الرافدين” عزمهم على كتابة تاريخ …

The post العراق يُسقط الجراحات في مسقط.. خطوة تاريخية نحو كأس العالم first appeared on Observer Iraq.