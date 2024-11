تأجيل موعد تطبيق حظر التجوال في العراق

2024-11-20 02:36:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر وجهت السلطات الأمنية العراقية، بتطبيق حظر التجوال الخاص بالتعداد السكاني بعد الساعة الثانية من فجر اليوم الأربعاء. وقال مصدر أمني، إن نداءً امنياً مركزياً توجه لجميع مسؤولي القواطع والسيطرات بتسهيل مرور المركبات والعوائل العائدة الى منازلهم، على أن يتم تطبيق فرض حظر التجوال الفعلي الساعة ال2 فجراً. وسبق أن أعلنت السلطات …

