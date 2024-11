2024-11-20 02:36:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بتكريم المنتخب الوطني، فيما اكد دعم الحكومة للمنتخب في استحقاقاته القادمة. وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان ، أن ” رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أجرى مساء اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً مع بعثة منتخبنا الوطني المتواجدة في العاصمة العُمانية مسقط، وذلك عقب …

