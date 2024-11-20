آرسنال يخطط لخطف جوهرة ثمينة من ريال مدريد

2024-11-20 08:55:02 - المصدر: واع

متابعة - واع

يسعى آرسنال للظفر بخدمات أحد المواهب من صفوف ريال مدريد، خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن آرسنال يخطط للتعاقد مع اللاعب التركي أردا جولر على سبيل الإعارة، إذ يعتقدون أن بإمكانهم إعادة مسار مسيرته المتعثر إلى الطريق الصحيح.

وأضافت الصحيفة: "في عام 2021، حصل آرسنال على خدمات مارتن أوديجارد، وبعد أربع سنوات، يسعى النادي اللندني إلى تكرار التجربة مع نجم ريال مدريد الشاب أردا جولر".

ويعاني جولر منذ انضمامه إلى ريال مدريد في صيف 2023 من قلة المشاركات وفرص اللعب، مما يجعل خيار الانتقال على سبيل الإعارة في كانون الثاني المقبل خطوة مفيدة.

جولر منذ بداية الموسم الحالي، شارك في 12 مباراة، بمجموع 307 دقائق فقط، ولم يسجل أو يصنع أي هدف.