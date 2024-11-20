جوارديولا مستمر مع مانشستر سيتي

2024-11-20 08:55:02 - المصدر: واع

متابعة – واع

أكدت تقارير صحفية أن مانشستر سيتي في طريقه لتأمين بقاء المدرب الإسباني بيب جوارديولا، داخل ملعب الاتحاد.

وبحسب صحيفة "أتلتيك"، فإن جوارديولا أنهى الشائعات المحيطة بمستقبله، باتخاذ قرار حاسم.

وأفادت بأن المان سيتي توصل لاتفاق مع مدربه المخضرم، يقضي بتوقيعه على عقد جديد لمدة عام، مع خيار التمديد لموسم إضافي.

وبحسب التقرير، فإن الإعلان عن توقيع صاحب ال53 عاما على العقد الجديد، سيكون خلال أيام معدودة.

ومنذ وصوله إلى ملعب الاتحاد عام 2016، استطاع جوارديولا إحكام قبضته على أغلب الألقاب التي نافس عليها السيتزنز، على رأسها تتويجه بطلا للدوري الإنجليزي 6 مرات في 8 مواسم، كما قاد جوارديولا الفريق السماوي للظفر بلقبه الأول على الإطلاق في دوري أبطال أوروبا العام الماضي.

وتأتي هذه الخطوة بعدما ارتبط مدرب برشلونة وبايرن ميونخ الأسبق، بتولي تدريب إنجلترا أو البرازيل مستقبلا.

وينتهي عقد جوارديولا الحالي مع السيتي، بانقضاء الموسم الحالي.