شرطة ذي قار توجه بتسهيل مهمة حاملي “باجات” هيئة الإعلام والاتصالات خلال حظر التجوال

2024-11-20 09:00:15 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:وجهت قيادة شرطة ذي قار نداءً عبر أجهزة اللاسلكي إلى جميع أفرادها بضرورة تسهيل مهمة حاملي “باجات” هيئة الإعلام والاتصالات، وذلك خلال فترة حظر التجوال المقرر ليوم التعداد العام للسكان. وأكد مصدر امني لشبكة أخبار الناصرية أن هذا التوجيه يأتي لتسهيل عمل الصحفيين وضمان تغطيتهم الإعلامية، مشيرةً إلى...

