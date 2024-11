انطلاق عملية التعداد السكاني في ذي قار بمشاركة أكثر من 4300 باحث ميداني

2024-11-20 09:00:15 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:بدأت اليوم عملية التعداد السكاني في محافظة ذي قار، بمشاركة أكثر من 4300 باحث ميداني، يتنقلون بين العوائل لجمع البيانات المطلوبة.وقال معاون مدير احصاء ذي قار، حمودي لازم، في تصريح لشبكة أخبار الناصرية، إن عملية التعداد التي تتم اليوم وغداً، تجرى وسط حظر للتجوال، ويشارك فيها 4373 باحثاً...

