النفط العراقي ينتعش ويتجاوز حاجز الـ70 دولارا

2024-11-20 09:10:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

سجلت أسعار النفط العراقي، اليوم الأربعاء (20 تشرين الثاني 2024)، ارتفاعا ملحوظا خلال اليوم الثالث من التعاملات الأسبوعية في الأسواق العالمية.

وبحسب بيانات اطلعت عليها "بغداد اليوم"، فقد سجل خام البصرة الثقيل 68.27 دولارا للبرميل، بينما سجل المتوسط 71.42 دولارا للبرميل بنسبة تغيير 2.16+ لكلاهما تسليم كانون الثاني 2025.

كما أظهرت البيانات ارتفاعا طفيفا بأسعار الخام عالميا أيضا، حيث سجل خام برنت البريطاني 7327 دولارا، بينما سجل خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 69.39 دولارا للبرميل، بنسبة تغيير 0.22+.

المصدر: "بغداد اليوم"+ مواقع



