رئيس الوزراء يدلي بمعلوماته في التعداد العام للسكان

2024-11-20 10:05:02 - المصدر: واع

بغداد- واع

أدلى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاربعاء، بمعلوماته في التعداد العام للسكان.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ادلى، صباح اليوم الأربعاء، بالمعلومات المطلوبة الخاصة به وأسرته، لدى استقباله فريق التعداد العام للسكّان".

وجدد السوداني "التأكيد على المواطنين كافة بالتعاون مع فرق التعداد الجوالة، والإدلاء بالمعلومات الصحيحة والدقيقة، لأهمية قاعدة البيانات الناتجة، ودورها الحاسم في خطط التنمية وتطوير الخدمات".

وأشار إلى "الدور المتميز الذي يؤديه الأفراد والتشكيلات والأجهزة الحكومية في إنجاح التعداد"، مشددا على "ضرورة عدم الالتفات إلى الشائعات التي تحمل الزيف والتضليل، وتحاول إفشال هذه الخطوة العلمية البناءة، والحاسمة لمستقبل أجيالنا".