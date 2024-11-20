هل تستطيع الشركات الناشئة المغربية دخول نادي "يونيكورن"؟

2024-11-20 10:15:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

تواجد شركتين ناشئتين ضمن نادي اليونيكورن بحلول نهاية العقد الجاري، هذا هو طموح المغرب لكن هناك تحديات وعوائق في الطريق لتحقيقه، من بينها ضيق حجم السوق المحلية وضعف التمويلات الكبيرة وغياب إطار قانوني وضريبي مشجع. كما وقعت شركات مغربية ناشئة 17 صفقة تمويل العام الماضي، بقيمة 93 مليون دولار العام الماضي، وبزيادة 252 على أساس سنوي بحسب تقرير تصدره منصة بارتك. في سبتمبر الماضي، أعلنت المملكة عن استراتيجية باسم المغرب الرقمي 2030 بميزانية تناهز 1.1 مليار دولار بهدف تطوير منظومة محلية للشركات الناشئة تستهدف الوصول إلى الأسواق الدولية، وجعل الرقمنة رافعة لتحقيق التنمية الاقتصادية في البلاد.