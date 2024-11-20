الذهب يرتفع مع تراجع الدولار واتساع التوترات بين روسيا وأوكرانيا

2024-11-20 10:15:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي إلى أعلى مستوى في أسبوع، اليوم الأربعاء، مدفوعة بضعف الدولار وتصاعد التوترات بين روسيا وأوكرانيا مما رفع الطلب على أصول الملاذ الآمن. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.32 بالمئة إلى 2640.19 دولارا للأوقية الأونصة بحلول الساعة 03:23 بتوقيت جرينتش وهو أعلى مستوياته منذ 11 نوفمبر تشرين الثاني. وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 2643.70 دولارا. توقف ارتفاع الدولار الأميركي بعد أن سجل أعلى مستوى في عام الأسبوع الماضي، مما جعل الذهب أكثر جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى. خفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتن الحد الأقصى لتوجيه ضربة نووية ردا على مجموعة أوسع من الهجمات التقليدية، بعد أيام من تقارير ذكرت أن واشنطن سمحت لأوكرانيا باستخدام أسلحة أمريكية الصنع لضرب عمق روسيا. وفي مكان آخر، من المتوقع أن يلقي العديد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع الضوء على مسار خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. واستقر سعر الفضة في المعاملات الفورية عند 31.22 دولارا للأوقية، وارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 975.10 دولارا عند 973.90 دولارا، واستقر البلاديوم عند 1035.43 دولارا.