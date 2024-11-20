2024-11-20 10:18:04 - المصدر: ايشان

أدلى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، صباح اليوم الأربعاء، بالمعلومات المطلوبة الخاصة بسيادته وأسرته، لدى استقباله فريق التعداد العام للسكّان. وجدد السوداني في بيان التأكيد على “المواطنين كافة بالتعاون مع فرق التعداد الجوالة، والإدلاء بالمعلومات الصحيحة والدقيقة، لأهمية قاعدة البيانات الناتجة، ودورها الحاسم في خطط التنمية وتطوير الخدمات”. وأشار إلى “الدور المتميز الذي يؤديه […]

ظهرت المقالة السوداني يدلي بمعلوماته في التعداد العام للسكان: لا تلتفتوا إلى الشائعات أولاً على ايشان.



