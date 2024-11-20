2024-11-20 10:18:04 - المصدر: ايشان

أصدر الجيش الإسرائيلي أكثر من ألف أمر اعتقال ضد المتدينين المتشددين المعروفين باسم “الحريديم”، بسبب تجاهلهم أوامر التجنيد. كان الجيش قد أصدر 3 آلاف أمر تجنيد لأعضاء مجتمع “الحريديم” خلال الصيف، لكن عددا كبيرا منهم لم يحضر إلى مراكز التجنيد، حسبما نقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” عن الضابط بالجيش شاي طيب، رئيس قسم التخطيط وإدارة شؤون […]

ظهرت المقالة الكيان يلاحق “الحريديم” المتهربين من التجنيد: أكثر من ألف أمر اعتقال أولاً على ايشان.



