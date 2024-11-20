وفد أمني برئاسة يار الله يصل إلى قاطع عمليات فرقة المشاة السابعة في القائم

2024-11-20 10:20:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، عن وصول وفد أمني برئاسة رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الامير رشيد يارالله إلى قاطع عمليات فرقة المشاة السابعة في القائم.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الامير رشيد يارالله، يصل، الى قاطع عمليات فرقة المشاة السابعة في القائم".

وأضافت أن "معاون رئيس اركان الجيش للعمليات وقائد القوات البرية ومعاون مدير الاستخبارات العسكرية رافقوا يار الله"، مشيرا الى ان "الزيارة تهدف لاستطلاع الشريط الحدودي من القائم الى سنجار".