توجيه وزاري بمراعاة الحالات الإنسانية خلال حظر التجول

2024-11-20 10:30:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الأربعاء، بمراعاة الحالات الإنسانية خلال حظر التجول. وقالت وزارة الداخلية، في بيان تلقته (المدى)، إن "الشمري ترأس اجتماعاً ضم رئيس وأعضاء اللجنة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن للعام 2024 وعدد من القادة الأمنيين والضباط، للوقوف على الإجراءات النهائية المتخذة لتأمين عملية التعداد العام".

