2024-11-20 11:50:24 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أكد معاون محافظ ذي قار لشؤون المتابعة، أحمد جليل الحچامي، أن المحافظة استعدت بشكل كامل لعملية التعداد السكاني، حيث تم تشكيل خلية عمل من المحافظ ومعاونيه ومدير إحصاء ذي قار ورؤساء الوحدات الإدارية لمتابعة العمل وضمان سير العملية بسلاسة. وأوضح الحچامي في لقاء له بثته إذاعة وتلفزيون الناصرية...

The post معاون محافظ ذي قار: التعداد السكاني يسير بسلاسة وبدون معوقات وبمشاركة قرابة الـ5 الاف عداد appeared first on شبكة اخبار الناصرية.