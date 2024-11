مدير اعلام شرطة ذي قار: تنفيذ خطة حظر التجوال والتأكيد على تسهيل مهمة العدادين والإعلاميين

2024-11-20 11:50:24 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أعلن مدير إعلام قيادة شرطة ذي قار، العميد الحقوقي فؤاد كريم، عن بدء تنفيذ خطة حظر التجوال في المحافظة، حيث باشرت القوات الأمنية بكافة تشكيلاتها نصب سيطرات أمنية على الشوارع الرئيسية ومداخل المحافظة، مع تأمين الحماية اللازمة للعدادين لضمان إنجاز مهمتهم بسهولة وسلاسة. وأكد كريم خلال البرنامج الصباحي...

