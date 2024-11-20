2024-11-20 12:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استيقظت العاصمة العراقية بغداد، صباح الأربعاء، على أجواء هادئة في اليوم الأول من حظر التجول المخصص لإجراء التعداد السكاني، والذي غاب عن البلاد منذ سنوات طويلة.

ورصدت عدسة وكالة شفق نيوز مشاهد الهدوء والسكينة التي غمرت شوارع بغداد، تزامنًا مع الإجراءات الأمنية المشددة التي فرضتها القوات الأمنية لضمان سير العملية بسلاسة.

ومع ذلك، أفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بتعرض الكوادر الصحفية لبعض العوائق من قبل بعض عناصر القوات الأمنية في عدة مناطق من العاصمة.

وأوضح أن بعض أفراد الأمن تعاملوا بشكل غير متعاون، مما أعاق حركة الصحفيين والتصوير في مناطق مثل التحرير، الكرادة، والشورجة، وسط بغداد.

وأشار مراسلنا إلى أن بعض الضباط لم يعترفوا بالبطاقات الرسمية الصادرة عن اللجنة الأمنية العليا للتعداد العام أو هيئة الإعلام والاتصالات، ووصفوها بأنها مجرد وثائق "ورقية"، ما أثار انتقادات من الصحفيين العاملين في الميدان.

وبحسب بيان رسمي صدر عنها، تؤكد اللجنة الأمنية العليا للتعداد العام للسكان والمساكن للعام 2024 على تسهيل مهمة وحركة جميع المخولين بالتجوال خلال الحظر والذين يحملون باجات صادرة عن اللجنة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن وهيئة الإعلام والاتصالات، كما تجدد تأكيدها على مراعاة جميع الحالات الإنسانية .

وانطلق صباح الأربعاء (20 تشرين الاول 2024) التعداد العام للسكان في العراق وسط إجراءات مشددة، بما في ذلك حظر التجوال في جميع المحافظات لضمان نجاح العملية.

ودعا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني العراقيين إلى التعاون مع فرق التعداد، مؤكداً أهمية الإدلاء بالمعلومات الدقيقة وعدم الالتفات إلى الشائعات التي تهدف إلى عرقلة هذه الخطوة الحاسمة لتطوير خطط التنمية والخدمات.

من جانبه، أكد وزير التخطيط محمد علي تميم أن التعداد يشكل أداة أساسية لضمان العدالة الاجتماعية والاقتصادية وتحسين مستوى الخدمات. التعداد سيستمر حتى نهاية يوم الخميس، مع تركيز على بناء قاعدة بيانات وطنية دقيقة.