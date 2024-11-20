وفد منتخبنا الوطني يعود إلى أرض الوطن

2024-11-20 12:10:02 - المصدر: واع

غادر وفد منتخبنا الوطني لكرة القدم اليوم الأربعاء، العاصمة العُمانية، مسقط متوجهاً الى بغداد على متن الخطوط الجوية العراقية .وذكر بيان لوزارة النقل تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن" وفد منتخبنا الوطني يتوجه الى أرض الوطن على متن الخطوط الجوية العراقية بعد تحقيقه فوزاً مستحقاً على نظيره العماني".وتغلب منتخبنا الوطني، على نظيره العُماني بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي في العاصمة العمانية مسقط، ضمن الجولة السادسة من تصفيات المجموعة الثانية للقارة الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.