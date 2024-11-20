2024-11-20 13:25:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

زار رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، مقرّ وزارة التخطيط، وهيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية، لمتابعة سير تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن في عموم أنحاء العراق.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، زار مقرّ وزارة التخطيط، وهيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية لمتابعة سير تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن في عموم أنحاء العراق".