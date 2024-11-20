العوادي: التزام المواطنين بالحظر والمشاركة بالتعداد يمثل احترام الشعب العراقي للقانون

2024-11-20 13:25:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، اليوم الأربعاء، أن التزام المواطنين بالحظر والمشاركة بالتعداد يمثل احترام الشعب العراقي للقانون، فيما أشار الى أن ذلك يمثل الحرص لإظهار صورة الدولة المشرقة.

وقال العوادي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "صور التزام المواطنين العراقيين بإجراءات الحظر وخلو المدن من الناس والمشاركة في التسجيل، تعني أن الشعب العراقي الكريم يحترم القانون ويتفهم ويدعم إجراءات الدولة، ويعرف أهمية الضرورات التي تتطلب أن يساهم ويشارك فيها دعماً لنهوض العراق"، مبينا ان "العراقيين يريدون الاستقرار ويتفهون متطلبات التنمية ويدعمون مسار الدولة من خلال التطبيق الأمثل لإجراءاتها".

واضاف ان "هذا الالتزام العراقي يؤكد اليوم على ان الدولة والقانون هما محط احترام الشعب العراقي، وان العراقيين يريدون لوطنهم ودولتهم السمو والنهوض والارتقاء"، لافتا الى ان "هناك حرصاً وجدية في إظهار صورة الدولة المشرقة والقوية والمنضبطة امام الدول والشعوب الأخرى".