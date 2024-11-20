وطني السلة يتوجه إلى الأردن للقاء منتخبها ضمن التصفيات المزدوجة

2024-11-20 13:25:02 - المصدر: واع

بغداد - واعغادر وفد منتخبنا الوطني لكرة السلة، اليوم الأربعاء، متوجهاً صوب العاصمة الأردنية، عمّان، لخوض لقائه المرتقب مع نظيره الأردني، في قاعة الأمير حمز، في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات النافذة الثانية الآسيوية المؤهلة الى نهائيات آسيا والعالم .وذكر بيان لاتحاد السلة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن" منتخبنا أنهى استعداداته لهذه المباراة المهمة بإشراف المدرب المحترف الصربي فازلين وخاض أربع مباريات ودية مع الفرق المحلية والمحترفين في الدوري العراقي "، مبيناً أن" المدرب استقر على 12 لاعباً وهم محمد صلاح وعلي مؤيد وحسان علي عبد الله وإيهاب حسن وكرار جاسم وعباس هادي وعبد الله حيدر ومراد علي مراد وفريد رعدي وعلي علاء حسين وميرنه ريمان نصر الدين وديماريو مايفليد".