دولة عربية تعتزم استثمار 500 مليار دولار بقطاع السياحة

2024-11-20 14:45:16 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكد وزير السياحة في السعودية أحمد الخطيب، أن المملكة ستصل إلى المرتبة السابعة عالميا في أعداد السياح الوافدين إليها بحلول العام 2030، مشيرا إلى أن السعودية تخطط لضخ استثمارات تتجاوز 500 مليار دولار في القطاع السياحي خلال السنوات الـ15 المقبلة وأشار الخطيب على هامش منتدى المحتوى المحلي في الرياض إلى أن الوزارة تنسق مع جميع الوزارات في المملكة للتأكد أن البنى التحتية جاهزة في جميع المناطق. وأكد الخطيب أن مجلس التنمية السياحي يضم مختلف الوزارات القادرة على توطين قطاع السياحة، مضيفا: عززنا مطالبنا من القائمين على المشاريع بزيادة المحتوى المحلي وتابع: عام 2023 شهد وجود فائض بالميزان التجاري للقطاع السياحي بالسعودية للمرة الأولى. وانطلقت اليوم في الرياض النسخة الثانية من منتدى المحتوى المحلي تحت شعار شراكات لتنمية مستدامة، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.