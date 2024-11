كربلاء تنفي: لا صحة لمغادرة بعض أهالي المحافظة قبل يوم التعداد

2024-11-20 15:00:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

كربلاء/ عراق اوبزيرفر أكدت محافظة كربلاء المقدسة، اليوم الأربعاء، انسيابية عملية التعداد السكاني في جميع الأقضية والنواحي بالمحافظة، فيما أكدت انه لا صحة لمغادرة بعض أهالي المحافظة قبل يوم التعداد. وقال مدير إحصاء كربلاء، عباس المسعودي، في تصريح صحفي تابعته “عراق اوبزيرفر”: إن “فرق التعداد العام للسكان والمساكن في محافظة كربلاء المقدسة انطلقت موزعة بين …

