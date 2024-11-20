2024-11-20 15:15:01 - المصدر: واع

نينوى - واع

أعلن محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، اليوم الأربعاء، أن هناك تعاوناً كبيراً من قبل الأهالي مع اللجان المختصة بالتعداد، فيما أشار الى تخصيص فرق لإحصاء النازحين بالمحافظة.

وقال الدخيل لوكالة الأنباء العراقية(واع): إن "‏المنهاج الحكومي لهذا البرنامج المهم انتظرناه لفترات طويلة واليوم تكللت هذه الجهود للبدء بالخطوات الفعلية من أجل التعداد العام للسكان"، مبيناً أن "المرحلة الأولى تشمل الزيارة الأولى لدور المواطنين، حيث كانت محافظة نينوى الأولى في إنجاز المهمة بنسبة 100%".

وأضاف أن "اليوم وصلنا إلى المرحلة الثانية التي تشمل حصر الوفيات والولادات، وأن منع التجوال تم تطبيقه بشكل كامل، وتم التنسيق مع الأجهزة الأمنية من أجل تسهيل أمور المواطنين الطارئة"، مشيراً إلى أن "هنالك تعاوناً كبيراً بين أهالي محافظة نينوى واللجان المختصة بالتعداد".

وبين الدخيل أنه "لدينا ‏أكثر من 10,000 عداد منتشر في عموم محافظة نينوى، واستطعنا الوصول إلى كل المناطق، حتى المناطق النائية في عموم المحافظة"، لافتاً إلى أنه "تم تذليل وتخفيف جميع الأمور التي لديها تماس مع حدود إقليم كردستان".

وتابع: أن "هنالك تنسيقاً عالياً بين وزارة التخطيط العراقية ووزارة التخطيط في إقليم كردستان، وهنالك فريق مشترك يعمل في هذه المناطق، ولم تشكل أي عائق أو مشكلة لدينا".

وأوضح الدخيل، " نعد هذا البرنامج حكومياً بامتياز، وهو يمثل التنمية والاقتصاد بالتالي لا بد من استنفار وتسخير كل الجهود من أجل إنجاح هذا البرنامج الوطني، حيث تم تخصيص اكثر من 100 عجلة من قبل محافظة نينوى في دائرة إحصاء المحافظة وفريق بغداد"، مبيناً أنه تم الوصول الى جميع المناطق المتاخمة مع حدود إقليم كردستان، وأن هنالك بعض المناطق الجغرافية والقرى فيها تداخل بين الحدود الإدارية بين محافظة نينوى ومحافظة دهوك خاصة من جهة قضاء الحمدانية، وتم حل جميع هذه المشاكل والوصول إلى كل المناطق التي تشمل حدود نينوى الإدارية".

ولفت إلى أن "هنالك فرقاً تجري لحصر النازحين عن طريق تثبيت هل هذا المسكن النهائي أم مسكن النزوح في الاستمارة، وبالتالي كل سكان محافظة نينوى سيتم حصرهم في المحافظة وأن كانوا نازحين في مخيمات الإقليم يتم الاعتماد على مناطق سكناهم الأصلية"، مطمئناً بأن "كل المكونات وكل النازحين لا خوف عليهم من أي من هذه الأمور".

وأشار إلى أن "بيانات واستمارات التعداد العام للسكان تضمن حقوق محافظة نينوى"، لافتاً إلى أن "نينوى أنجزت المرحلة الأولى للتعداد بنسبة 100%، واليوم وغداً ستنجز بنسبة 100%".