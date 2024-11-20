العتبة الحسينية المقدسة: المرجعية الدينية العليا أكدت منذ أعوام على أهمية إجراء التعداد السكاني

2024-11-20 15:15:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكدت العتبة الحسينية المقدسة، اليوم الأربعاء، أن المرجعية الدينية العليا أكدت منذ أعوام على أهمية إجراء التعداد السكاني.

وذكرت العتبة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بعد أعوام من تأكيد المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني، على أهمية إجراء التعداد السكاني وفق ضوابط قانونية وبطريقة نزيهة، وفي خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية شاملة للتنمية والمخططات المستقبلية، انطلقت صباح اليوم عملية التعداد العام للسكان في عموم العراق، وهي الأولى من نوعها منذ عام 1997".

وتجرى هذه العملية في ظل حظر تجوال شامل فرضته الحكومة، إذ يعد هذا التعداد خطوة ضرورية لتحديث البيانات السكانية وتعزيز التخطيط التنموي.

وانطلقت هذه الإجراءات مع فرض حظر للتجوال في عموم العراق بدأ منذ الساعة 12 في منتصف ليلة أمس الثلاثاء 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 ويستمر حتى الجمعة 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.