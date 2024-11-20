إحصاء بابل: وصلنا إلى نسبة إنجاز 70 بالمئة في عملية التعداد السكاني

2024-11-20 16:25:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت محافظة بابل، الأربعاء، عن إنجاز 70 بالمئة من عمليات التعداد السكاني والمساكن في المحافظة، فيما أشارت إلى مشاركة 6284 باحثاً ميدانياً في التعداد. وقال مدير إحصاء بابل، علاء الشكري، أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه الاقتصاد نيوز، إن فرقنا الميدانية لعملية تعداد السكان والمساكن انطلقت اليوم لتدوين البيانات الخاصة بالأسر العراقية والأفراد بشكل عام وخصوصا في محافظة بابل ، حيث لدينا ما يقارب 6284 باحثاً ميدانياً يعملون في هذا المشروع وبإشراف أكثر من 100 موظف تابع لمديريتنا . وأضاف أن هناك تغطية أمنية كاملة لكافة القطاعات الأمنية وتنسيقاً عالياً مع قيادة شرطة محافظة بابل ،كما شرعت القوات الأمنية بتنفيذ حظر التجوال منذ الساعة الثانية عشرة من منتصف الليلة الماضية والان هناك قطع كامل لجميع المنافذ والشوارع الداخلية والخارجية لضمان تنفيذ تدوين كافة البيانات الخاصة بالأسر والأفراد والخروج بنتائج مثمرة لتنفيذ هذا المشروع الوطني الكبير ،معرباً عن شكره لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني على تبنيه لهذا المشروع الوطن الكبير وإدراجه في برنامجه الحكومي الضامن لاستحقاق كل فرد عراقي كما يضمن استحقاق كل المحافظة والوحدة الإدارية بشكل عام. وتابع أن العمليات الخاصة بعدد السكان انطلقت في 16 11 حيث تم أخذ بيانات كاملة ولكن في هذين اليومين سيتم تثبيت هذه البيانات بشكل دقيق ومركز لضمان تسجيل كافة الأسر والأفراد ،مشيراً إلى أن هناك نسبة إنجاز 70 بالمئة تقريبا خلال الايام الماضية ،أما الإحصائية النهائية فستكون عن طريق مركز البيانات الرئيس في وزارة التخطيط عند انتهاء العمل على مستوى العراق. بدوره، أوضح مدير الإعلام والعلاقات العامة بقيادة شرطة بابل، العميد عادل عناوي ، لوكالة الأنباء العراقية واع: إن هناك خطة أمنية مركزية وموحدة في كافة المحافظات، حيث بدأ تطبيق مفردات الخطة الامنية من الساعة 12 منتصف الليلة الماضية والأجهزة الأمنية مستمرة في تطبيق كافة مفردات الخطة ، وحالياً نقوم مع شرطة محافظة بابل بجولة على القطاعات الخاصة بها والأجهزة الأمنية والاستخباراتية الاخرى الموجودة في المحافظة كل حسب موقعه الجغرافي وقاطع مسؤوليته وعمله الذي يحدد بالخطة الأمنية. ولفت إلى أن الخطة الأمنية تجري كما مرسوم لها وحاليا هناك حظر للتجوال باستثناء بعض الحالات فقط والتي ذكرتها الخلية الخاصة بوزارة الداخلية بأهم النقاط التي يجب اتباعها لكل مواطن ،كما يوجد هناك تعاون تام بين فرق الإحصاء والعدادين والباحثين مع الأجهزة الأمنية.