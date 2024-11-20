اليوم.. Comcast تعلن عن فصل شبكاتها التليفزيونية الكابلية

2024-11-20 16:25:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

تعتزم شركة كومكاست Comcast المضي قُدماً في عملية فصل شبكاتها التلفزيونية الكابلية. وقالت مصادر، إن عملية الفصل يمكن أن تستغرق نحو عام، مع احتمال قيام الشركة بالإعلان رسمياً عن الأمر في وقت مبكر من اليوم الأربعاء 20 تشرين الثاني. سيخضع الكيان الجديد لقيادة مارك لازاروس، رئيس مجلس الإدارة الحالي لمجموعة NBCUniversal، وفقاً لتصريحات أحد المصادر. كما سيشغل أناند كيني، المدير المالي الحالي لـ NBCUniversal منصب المدير المالي والرئيس التنفيذي للعمليات في الكيان الجديد. سيحتفظ رئيس مجلس إدارة ومدير عام شركة Comcast ، برايان روبرتس، بمنصب له حق التصويت في الشركة، ولكنه لن يشغل أي منصب تنفيذي أو يكون عضواً في مجلس الإدارة، وفقاُ لما ذكره المصدر. وقال أحد المصادر إن فصل شبكات الكابلات سيمنحها خيار الاندماج مع شبكات أخرى، أو بيعها إلى شركات الأسهم الخاصة. وأضاف أن عملية الانفصال ستكون معفاة من الضرائب، وسيكون هيكل الأسهم للكيان الجديد مطابقاً لذلك الخاص بشركة Comcast، حسب المصدر. وعلى صعيد مجموعة NBCUniversal، ستصبح دونا لانغلي، الرئيسة الحالية لقسم المحتوى، رئيسة قسم الترفيه والاستوديوهات في NBCUniversal. بينما سيتولى مات ستروس، المسؤول الحالي عن وحدة البث المباشر للمستهلكين، منصب رئيس مجموعة الإعلام في NBCUniversal، متولياً الإشراف على الرياضة، ومبيعات الإعلانات، والتوزيع. وسيستمر سيزار كوندي كرئيس لمجموعة NBCUniversal News Group، بما في ذلك الإشراف على NBC News. كما سيتولى نائب الرئيس التنفيذي آدم ميلر منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في NBCUniversal. أسباب فصل الشبكات الكابلية أعلنت شركة Comcast خلال مكالمة الأرباح الفصلية في أكتوبر تشرين الأول، أنها تدرس خيار فصل شبكاتها التلفزيونية الكابلية. وصرّح مايك كافانا، رئيس الشركة، بأن Comcast تدرس إنشاء «شركة جديدة ذات رأسمال قوي، مملوكة لمساهمينا، ومكونة من محفظتنا القوية من الشبكات الكابلية». تمضي الشركة قُدماً في هذا القرار مع استمرار مغادرة ملايين العملاء حزم التلفزيون التقليدي المدفوعة لصالح خدمات البث الرقمي. وفي هذا السياق، عززت «Comcast» بشكل ملحوظ منصة البث «بيكوك Peacock» التابعة لشبكة NBCUniversal خلال السنوات الأخيرة. ارتفعت أسهم «Comcast» بأكثر من 2 في تداولات ما بعد إغلاق السوق. الشبكات الخاضعة لعملية الفصل أفاد مصدر مطّلع بأن الشبكات التي ستشملها عملية الفصل تتضمن «E!»، «Syfy»، «Golf Channel»، «USA»، و«Oxygen»، بينما ستظل شبكة «Bravo» جزءاً من NBCUniversal التابعة لشركة «Comcast» نظراً لتضمين محتواها بشكل كبير على منصة البث «بيكوك Peacock». وأشار مايك كافانا في أكتوبر تشرين الأول إلى أن شبكة البث NBC ومنصة Peacock ستبقيان ضمن ملكية Comcast. وعلى الرغم من تأثير ظاهرة التخلي عن اشتراكات الكابل التقليدية على الأعمال، إلا أن الشبكات التلفزيونية التقليدية لا تزال تشكّل مصدراً كبيراً للعائدات لشركات الإعلام. وقد أعلنت Comcast في أكتوبر تشرين الأول أن إيراداتها للربع الثالث من قطاع الإعلام، الذي يتكون بشكل رئيسي من شبكات التلفزيون، ارتفعت بنحو 37 لتصل إلى 8.23 مليار دولار، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى دورة الألعاب الأولمبية. ومن دون تأثير الألعاب الصيفية، بلغت نسبة الزيادة في الإيرادات نحو 5. من المتوقع أن تستغرق عملية الفصل نحو عام، إذ تدرس الشركة ما إذا كانت هناك حاجة إلى اتفاقيات ترخيص، وما إذا كانت شبكتي «MSNBC» و«CNBC» ستواصلان العمل مع «NBC News»، وفقاً لمصدرين مطّلعين. وأشار أحد المصادر إلى أنه لم تجرِ حتى الآن مناقشات رسمية بين «CNBC» و«MSNBC» و«NBC News». المصدر: CNBC عربية