العتبة الحسينية: المرجع الديني الأعلى أكد قبل أعوام أهمية اجراء التعداد السكاني بضوابط نزيهة

2024-11-20 16:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كربلاء

أكدت العتبة الحسينية المقدسة، اليوم الأربعاء (20 تشرين الثاني 2024)، أن المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، أكد قبل أعوام على أهمية اجراء التعداد السكاني وفق ضوابط قانونية وبطريقة نزيهة.



وذكرت العتبة في بيان تلقته "بغداد اليوم" أنه "بعد أعوام من تأكيد المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، على أهمية اجراء التعداد السكاني وفق ضوابط قانونية وبطريقة نزيهة، وفي خطوة هامة نحو تحقيق رؤية شاملة للتنمية والمخططات المستقبلية، انطلقت صباح اليوم الأربعاء، عملية التعداد العام للسكان في عموم العراق، وهي الأولى من نوعها منذ عام 1997".

وأضافت أن"هذه العملية تجري في ظل حظر تجوال شامل فرضته الحكومة، اذ يعتبر هذا التعداد خطوة ضرورية لتحديث البيانات السكانية وتعزيز التخطيط التنموي، خاصة بعد تأجيله لعدة".

ويشهد العراق يومي 20 و21 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي إقامة التعداد السكاني الشامل الأول منذ عام 1987 وبعد تعداد 1997 الذي لم يشمل محافظات إقليم كردستان العراق.

وكان المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني دعا في الـ (22 آب/ أغسطس 2009) الى اجراء التعداد السكاني الذي تم تأجيله، وأكد على إجرائه وفقا للضوابط القانونية وفي شكل نزيه.







