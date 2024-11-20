2024-11-20 16:45:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الاربعاء (20 تشرين الثاني 2024)، عن موعد قرعة تصفيات أوروبا المؤهلة لـ كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم في بيان عبر موقعه الإلكتروني، إن "قرعة التصفيات الأوروبية ستُقام في مقر (فيفا) بمدينة زيوريخ السويسرية، يوم الجمعة الموافق 13 كانون الأول 2024".

ومن المقرر أن تشهد النسخة المقبلة لبطولة كأس العالم 2026، مشاركة 16 منتخبًا أوروبيًا للمرة الأولى، وذلك بعد زيادة عدد مقاعد المنتخبات في البطولة إلى 48 منتخبًا من مختلف قارات العالم.

يُذكر أن تصفيات كأس العالم 2026 قد انطلقت في 5 من الاتحادات القارية الستة، حيث تتبقى القارة الأوروبية بدون أي مباراة في التصفيات حتى الآن.

المصدر: وكالات



