مودريتش يتولى منصبا مهما في ريال مدريد

2024-11-20 16:45:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت تقارير صحفية، يوم الأربعاء، عن اختيار لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد، ليشغل دورًا مؤقتًا كرئيس لمجلس إدارة مجتمع ريال مدريد، الذي يمثل لاعبي كرة القدم المحترفين، خلال انتخابات الجمعية العمومية للاتحاد الإسباني لكرة القدم.

ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "ريليفو"، فإنه خلال يوم الاثنين الموافق الـ25 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ستُجرى انتخابات الجمعية العامة للاتحاد الإسباني لكرة القدم، حيث سيتم التصويت لاختيار أعضاء الجمعية الذين سيقومون في الـ16 من ديسمبر/ كانون الأول بانتخاب رئيس جديد للاتحاد الإسباني حتى عام 2028، ومن بين الأسماء المدرجة في القائمة الانتخابية، هو لوكا مودريتش كممثل لمجلس مجتمع مدريد، الذي يمثل لاعبي كرة القدم المحترفين في هذه المنطقة.

ووفقًا للتقرير، يتعيَّن على اللاعب الكرواتي الحضور إلى مقر مدينة كرة القدم في لاس روزاس في أي وقت بين الساعة العاشرة صباحًا والخامسة مساءً.

وأوضح التقرير: "ومع ذلك، حضور مودريتش غير مؤكد، حيث سيلعب يوم الأحد في بوتاركي مباراته في الدوري ضد ليغانيس، ومن المتوقع أن يسافر يوم الثلاثاء إلى ليفربول لخوض مباراة بدوري أبطال أوروبا".

وأشارت الصحيفة إلى تواجد أيضًا اسم راؤول دي توماس، مهاجم رايو فاليكانو، حيث تم دعوته كعضو في الاجتماع ذاته.

ويخرج ريال مدريد لملاقاة ليغانيس في الجولة الـ14 من الليغا، مساء الأحد المقبل، قبل 3 أيام من مواجهة ليفربول الإنجليزي في ملعب أنفيلد رود، بالجولة الخامسة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويحتل الريال وصافة جدول ترتيب الليغا برصيد 27 نقطة، وبفارق 6 نقاط خلف برشلونة المتصدر، مع تبقي للفريق الملكي مباراة مؤجلة.