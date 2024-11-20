حريق كبير بمنزل يمتد ليلتهم مجمعا تجاريا في الدورة

2024-11-20 16:50:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني في العاصمة بغداد، اليوم الأربعاء (20 تشرين الثاني 2024)، باندلاع حريق كبير في منزل بمنطقة الدورة امتد ليلتهم مجمعا تجاريا.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "فرق الإطفاء، تكافح في الوقت الحالي حريقا اندلع بمنزل في منطقة الدورة وتحديدا شارع ابو طيارة".

وأضاف، أن "الحريق، امتد ليلتهم مجمعا تجاريا للملابس والمواد الغذائية مجاور المنزل".

هذا ولم يذكر المصدر تفاصيلا أخرى، ولا توجد الى الان أي بيانات رسمية توضح ملابسات اندلاع الحريق وحجم الاضرار المادية او البشرية.







