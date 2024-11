2024-11-20 18:20:06 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى رهن الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، اليوم الأربعاء، وقف إطلاق بالرد الإسرائيلي وجدية بنيامين نتنياهو، وفيما أكد التفاوض على وقف العدوان بشكل كامل وحفظ السيادة اللبنانية، توعد برد في وسط تل أبيب انتقاماً للمسؤول الإعلامي للحزب محمد عفيف. وقال قاسم في كلمة له إن "الشهيد الحاج محمد عفيف استشهد في ميدان […]

