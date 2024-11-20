2024-11-20 19:15:01 - المصدر: واع





كركوك-واع- مهدي الربحاوي

أعلنت مديرية إحصاء كركوك، اليوم الأربعاء، مشاركة 5652 باحثاً ومشرفاً، في عملية التعداد العام للسكان والمساكن في المحافظة، مشيرة إلى تعاون كبير من قبل المواطنين مع فرق التعداد.

وقال معاون مدير المديرية يوسف مصطفى لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "5652 باحثاً ومشرفاً باشروا منذ صباح اليوم في علمية التعداد والإحصاء في جميع مناطق أقضية ونواحي ومركز مدينة كركوك".

وأضاف مصطفى، أن "العملية تسير بشكل سلس وفق الإجراءات الأمنية التي تنفذها قيادة العمليات وقيادة الشرطة"، لافتاً إلى "التعاون الكبير من قبل المواطنين في إبداء المعلومات المطلوبة منهم مع الباحثين".

وتابع أن "العملية تسير تحت إشراف غرفة العمليات الخاصة بعملية التعداد في المحافظة، وهنالك جهود كبيرة تبذل من قبل المسؤولين لتذليل الصعاب أمام فرق التعداد بما يضمن سلامة العملية".