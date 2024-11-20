الإعلام الحكومي: إصدار أكثر من 7 آلاف هوية لتسهيل عمل الإعلاميين في تغطية التعداد

2024-11-20 19:15:01 - المصدر: واع





بغداد - واع

دعا المتحدث باسم فريق الإعلام الحكومي حيدر مجيد، اليوم الأربعاء، المؤسسات الإعلامية إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية لإنجاح عملية التعداد السكاني، مشيراً إلى إصدار أكثر من 7 آلاف هوية للإعلاميين لتسهيل عملهم وضمان استمرارية تغطية الأحداث.

وقال مجيد لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "في إطار حرص هيئة الإعلام والاتصالات على تسهيل عمل الإعلاميين وضمان استمرارية تغطية الأحداث ونقل المعلومات عن عملية التعداد العام للسكان والمساكن، خلال فترة حظر التجوال، فقد أصدرت أكثر من سبعة آلاف هوية للإعلاميين في جميع المحافظات من ضمنها إقليم كردستان".

وأضاف، "تأتي هذه الخطوة تأكيدًا على دور الإعلام الحيوي في مواكبة عملية التعداد، دعمًا لهذه العملية الوطنية التنموية وندعو المؤسسات الإعلامية إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية المنتشرة في عموم المحافظات، والالتزام بتوجيهاتها من أجل إنجاح عملية التعداد".