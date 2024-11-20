2024-11-20 19:18:04 - المصدر: ايشان

عرقلت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، قرار وقف إطلاق النار الفوري في غزة، داخل مجلس الأمن الدولي. واستخدمت الولايات المتحدة الفيتو في مجلس الأمن ضد مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة. وصوت جميع أعضاء مجلس الأمن لصالح مشروع القرار المقترح لوقف إطلاق النار في غزة عدا الولايات المتحدة. وكان مشروع القرار يطالب بإطلاق […]

ظهرت المقالة بمجلس الأمن.. الفيتو الأمريكي يعرقل قرار وقف إطلاق النار الفوري في غزة أولاً على ايشان.



